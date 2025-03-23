İmamoğlu soruşturması: İddialar, şüpheliler ve ifadeler

İmamoğlu dosyasında gözaltılar 19 Mart sabah saatlerinde başladı. İmamoğlu, belediyeye ait konutta sabah 6 gibi gözaltına alındı ve ardından Emniyet'e götürüldü. Emniyet ifadesinin alınmasının ardından İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, dün gece adliyeye sevkedildi.

İmamoğlu, iki ayrı dosya kapsamında sorgulandı ve ardından bugün saat 03 sıralarında iki dosyadan da tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi. 23 Mart sabah saat 10 sıralarında İmamoğlu'nun tutuklanmasına karar verildi.

İmamoğlu soruşturması nasıl başladı?



Operasyon kapsamında aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 105 kişi hakkında gözaltı kararı alındı, bu isimlerin 91'i tutuklandı. Soruşturmada iki ayrı dosya var. İlk dosya rüşvet ve yolsuzluk suçlamalarına, ikinci dosya ise terör suçlamalarına ilişkin.

Yolsuzluk soruşturmasında 4 şüphelinin firari olduğu, 6 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.



Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım etmek suçundan yürütülen soruşturmada ise yine İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliden 4'ünün gözaltına alındığı, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

İmamoğlu yolsuzluk soruşturmasın kapsamında, polisteki ifade tutanağına göre, İmamoğlu'na "Suç işleme amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, edimin ifasına fesat karıştırmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlaması yöneltildi.

İmamoğlu dosyasında hangi şirketler var?

İmamoğlu'nun ifade tutanağına göre, yolsuzluk soruşturmasında 33 şirketin ismi yer alıyor ve soruşturma, bu şirketlere verilen ihaleler üzerine kurulu.

Yolsuzluk soruşturmasında 33 reklam şirketinin belediyeden aldığı ihaleler konu edildi. İmamoğlu, geçtiğimiz cuma günü polisteki ifadesinin başında şu açıklamayı yaptı:

"Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir. Bu mücadele biçimi ne yazık ki bir yargı tacizi şeklinde tarafıma yıllardır sürdürülmektedir. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum. Bu sebeple bu açıklamayı yapıyorum. Devamında soracağınız sorularla ilgili olarak esas itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğim olmakla birlikte gerekli gördüklerime de yanıt vereceğim."

İmamoğlu dosyasında gizli tanıklar kimdir?

Yolsuzluk soruşturması kapsamında İmamoğlu'na özetle; İSPARK, Kültür AŞ ve KİPTAŞ ihalelerinin de aralarında olduğu 7 ayrı ihalede kamunun yüz milyonlarca lira zarara uğrattığı iddiaları soruldu. Gizli tanıklar Çınar ve Meşe'nin iddialar aktardığı anlaşıldı. Bu iddiaların bir bölümü şöyle:

- Adem Soytekin'in İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminden itibaren ortaklık yapması, mal varlığının bir kısmının bu kişi üzerine olması, KİPTAŞ ihalelerini alması, belediyenin kreş yapımı işlerine karşılık, 1 kreş bağışlaması,

- Gizli tanık Çınarı'ın belediye çalışanlarının isimlerin vererek, bir ekibin rüşvet ve komisyonları topladığı, ihalelerin bu şekilde belirlendiği ve "CHP kurultayı döneminde bu şekilde toplanan paralar delegelere dağıtıldı." iddiası

- Gizli tanığın, "Murat Ongun ile Ertan Yıldız, Kültür A.Ş eski Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın, yasa dışı reklama izin verdiği, gerçek olmayan reklam işlerine ödemeler yaptıkları iddiası

- İBB mülkiyeti ve tasarrufunda bulunan yerlere konulacak açık hava reklam üniteleriyle ilgili 2019 ile 2021 yılları arası arası toplam 415 milyon 619 bin 384 TL artı KDV haksız kazanç elde edildiği ve kamu zararına sebebiyet verilmesi" iddiası

- İzin alınması mümkün olmayan inşaat ve binalardaki reklam panolarına İBB Başkanı'nın talimatıyla danışman Murat Ongun ile Ertan Yıldız, eski Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın ve zabıtadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı'nın gayrimeşru talimatlarıyla, yasa dışı reklam uygulamalarına izin verildiği iddiası

- "İstanbul Senin' uygulamasıyla kentte ikamet eden vatandaşların kişisel verilerinin reklam ajanslarına açılarak 5-6 kat para kazandıracağı" düşüncesiyle satılması" iddiası

- 3 bin adet billboard ve 85 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesi

- Kültür AŞ uhdesinde ihale edilen 4 bin 600 adet açık hava reklam ünitesinin 10 yıl süreyle ihale edilmesine ilişkin mülkiye müfettişlerinin tespitleri

- 95 üst geçidin alın yüzeylerinin reklam alanı olarak 3 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesi

- İBB iştirak şirketi İSPARK otoparklarındaki billboard reklam ihalesine ilişkin tespitler



- 2 bin adet raket tipi, 400 adet megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi ihalesine ilişkin tespitler soruldu.

İmamoğlu'na terör soruşturmasında ne soruldu?

İmamoğlu'na, yerel seçimler öncesi, Halkın Demokrasi Kongresi ve KCK, kent uzlaşısı gibi organizasyonlarla bağlantısı soruldu, iddialar yöneltildi.

İmamoğlu, bu suçlamaya, "Yukarıda ismi geçen Terör örgütleri ve bağlantılı bir kısım terör örgütü üyelerinin ne isimlerini ne söylemlerini biliyorum, ne de takip ettim öyle bir merakım da yoktur." yanıtını verdi.

İmamoğlu'na ikinci olarak, "kent uzlaşısı" yapılanmasından 18 ismin il ve ilçe belediye meclis üyeliklerine aday gösterilmesi konusu soruldu.

İmamoğlu, bu suçlamaya yanıt verirken, "adayların Yüksek Seçim Kurulu tarafından tespitinin yapılması gerektiği halde yapılmamasına" işaret etti ve 1500 kişilik aday listesindeki isimlerin tümünü bilmesinin imkansız olduğunu söyledi.

Diğer iddialar ise şöyle:

- Terör örgütüyle bağlantılı 252 şahıs ile görüşme, 118 şahısla irtibat

- Azad Barış isimli şahısla yapılan telefon görüşmeleri

- Bir gizli tanığın beyanında, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun tarafından gerçekleştirildi. DEM ile CHP arasındaki bağlantıyı ise Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Ekrem İmamoğlu'nun Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı." iddiası

- Belediye kadrolarına HDP üyelerini işe yerleştirmede etkili olduğuna ilişkin gizli tanık beyanları, belediye iştiraki BİMTAŞ'da 22 kişinin terör örgütüyle bağlantılı olmasına rağmen işe alınması iddiaları

İmamoğlu, savcılıkta kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken, Azad Barış ile tanıştığını, bu kişinin DEM parti milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

İmamoğlu, 2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği Murat Ongun'un yönettiği iddasına karşılık verirken, " Yukarı da bahsi geçen finans veya DEM ile CHP arasında ki bağlantıyı kurmakla ilgili ne Murat Ongun’un, ne Mahir Polat'ın ne de Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın ilişkisi yoktur" dedi.

İmamoğlu, terörle bağlantılı kişilerin işe alınması konusunda iddiaları da yanıtlarken, "Yukarıda bana okunan tanık ifadeleri şiddetle reddediyorum. Tümü ile yalan iftira, uydurma, bahsi geçen insanların namusuna şerefine haysiyetine hakaret içeren seviyesi çok düşük cümlelerle doludur." karşılığını verdi, bu konuda daha önce hakkımda yürütülen ve Savcılığını dönemin İçişleri Bakanının yaptığı bakanlık tarafından gönderilen müfettişlerce soruşturmalar yapılıp her hangi bir dava açılmamıştır." dedi.