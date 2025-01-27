İmamoğlu suçladı bilirkişi yanıt verdi: Beni kimse bağlamaz

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında, soruşturma ve davalarda görevli bilirkişiyi hedef gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, İmamoğlu’nun bugün düzenlediği basın toplantısında, bazı soruşturmalar ve kamu davalarında görevli bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine sonuçlanacak şekilde karar verilmesi amacıyla alenen hedef gösterdiği belirtildi.

CUMA GÜNÜ İFADEYE ÇAĞRILDI



Başsavcılık, İmamoğlu hakkında yargı görevini yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs ve adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından resen soruşturma başlattı.

İBB Başkanı İmamoğlu, 31 Ocak Cuma günü saat 09.00'da ifadeye çağrıldı.



Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak, soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verildiği bildirildi.

EKREM İMAMOĞLU BİLİRKİŞİ İÇİN NE DEDİ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

İmamoğlu, basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçladı.

Toplantının ismini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "turpun büyüğü heybede" sözü üzerine seçtiğini belirten İmamoğlu, "Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı'ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, bu sözlerinin ardından, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürdü.

İmamoğlu, olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savundu.

"Eğer bir konu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu'nu ilgilendiriyorsa, savcıların konuyu bize bağlama arzusu varsa Ekrem İmamoğlu'na, bilin ki maharetli bilirkişi de o dosyaya hemen eklemleniyor." iddiasında bulunan İmamoğlu, "Şak diyorlar, tak diye rapor çıkıyor." diye konuştu.

Bu açıklama üzerine savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı.

BİLİRKİŞİ : "BENİ KİMSE BAĞLAMAZ"

İmamoğlu'nun suçladığı bilirkişi Halk Tv'nin sorusunu yanıtlarkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Bilirkişi sadece CHP davalarına bakmadığının, diğer partilerin de davalarına baktığını belirterek "Beni kimse bağlamaz.Asla seçilmiş kişi değilim" dedi. Dosyaları alırken savcılarla istişare etmediğini belirten bilirkişi, 1970 yılından bu ticari hayatın içinde bulunduğunu, muhasebecilik de yaptığını söylemekle yetindi.