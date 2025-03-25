İmamoğlu tek kişilik koğuşta kalıyor, televizyonu kuruldu
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Cezaevine giderken ilk kez görüntülenen İmamoğlu'nun koğuşta tek başına kaldığı ve dün akşam itibarıyla odasına televizyon konulduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önceki gün tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün ziyaret ettiği İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.
SİLİVRİ'DEN İLK MESAJ
Silivri'de tek kişilik koğuşta tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı ilk mesajında "Sevgili Gençler; Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür." ifadelerine yer verdi.
Ekrem İmamoğlu bugün paylaştığı son mesajında ise "Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim. 20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun." dedi.
ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bugün Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, içinde bulunduğu atmosferden ve Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan ülkeyi yönetenler adına utandığını belirtti.
"ASLANLAR GİBİLER"
Özel, milletin, "Ben oturayım da memleket yansın" diyen zihniyete isyan ettiğini vurgulayarak, "Ben içeride başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan 3 tane aslanla görüştüm. Aslanlar gibiler." sözlerini sarf etti.
ODASINA TELEVİZYON KONULDU
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının başlayan ardından başlayan protestolarda vatandaşlar dün altınca kez Saraçhane'de toplandı.
Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşma sırasında İmamoğlu'nun odasına televizyon konulduğunu ve konuşmayı odasından takip ettiğini söyledi.
Özgür Özel, "Şu an odasına gelen televizyondan sizi izleyen Ekrem Başkan'a selam olsun. Ekrem Başkan da Saraçhane'yi selamlıyor Türkiye'yi selamlıyor." dedi.
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