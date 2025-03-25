İmamoğlu tek kişilik koğuşta kalıyor, televizyonu kuruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturmasında önceki gün tutuklandıktan sonra görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, dün ziyaret ettiği İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu, kendisine verilen destekten de mutlu olduğunu belirtti.

SİLİVRİ'DEN İLK MESAJ

Silivri'de tek kişilik koğuşta tutuklu bulunan İmamoğlu, sosyal medyadan paylaştığı ilk mesajında "Sevgili Gençler; Çatışmalardan uzak durun. Benim çok sevdiğim güvenlik güçlerimiz, polislerimiz, halkımıza iyi davranın. Bu akşam hepinizi güler yüzle göreyim. Millet büyüktür." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu bugün paylaştığı son mesajında ise "Bu akşam da cezaevindeki odamda sizi izleyeceğim. 20.30'da İstanbul'da Saraçhane'de, Türkiye'nin tüm meydanlarında, evlerin balkonlarında, trafikte ülkemizin geleceği için ses veren herkese selam olsun." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, bugün Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, içinde bulunduğu atmosferden ve Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan ülkeyi yönetenler adına utandığını belirtti.