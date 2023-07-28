İmamoğlu: Uzaktan izleyelim modunda bir insan olamam

İmamoğlu, "Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini istiyor." şeklindeki ifadelerinin dile getirilmesi üzerine, bunları izleyip takip ettiklerini söyledi.

Her sesi dinlemekle yükümlü olduklarını ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Ben 16 milyonluk kentin belediye başkanıyım. Aynı zamanda Türkiye siyaseti yönünde büyük bir mücadele vermiş birisiyim. Bu mücadelenin en öncüsü olan Cumhuriyet Halk Partisinin de verdiği... Dolayısıyla bütün bu eksende öyle arkaya yaslanalım, uzaktan izleyelim modunda, formunda bir insan olamam. Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla hani neredeyse saniye saniye takip edip, analiz edip çalışan, gerektiğinde de sesini çıkaracak olan, parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamuya açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam."

İmamoğlu, "Partide başka biri aday olursa destekler misiniz?" sorusuna, "Bu parti içi meseleleri konuşmaya daha var." yanıtını verdi.