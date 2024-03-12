İmamoğlu ve Çelik'ten para sayma görüntülerine açıklama: "Görüntü il binasında kaydedilmedi"

CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen ve desteler halinde paraların sayıldığı bu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine birçok soru gündeme geldi.



Soruşturma başlatılan para sayma görüntüleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, “5 yıl öncesine döndüğümde, Ramazan'ın ilk günü (6 Mayıs 2019) seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine dün, Ramazan'ın ilk günü de olsa, bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir, ‘Haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız’ diyerek seçime 20 gün kala CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var." dedi.



İL BAŞKANI NTV'DE YANITLADI



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuya ilişkin NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.



Görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ifade eden Çelik, "Benden önceki İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu öncülüğündeki yönetim, bir il binası satın aldı. CHP'ye yeni bir il binası kazandırdılar. Ogörüntüler il binasının satın alınması için yapılan ödemenin görüntüleri." dedi.



Sosyal medya hesaplarında ilk binası olduğuna dair bilgilerin paylaşıldığında da bahseden Çelik, "Orası il binası değil, satın alınan binanın avukatının ofisi." diye konuştu.



Çelik, şöyle devam etti:



"O para ödenirken bir teslim belgesi de imzalanmış. 40 milyon TL'ye alınmış bir il binasının 15 milyon lirasının belgeli bir şekilde teslim edildiği bir görüntüdür."



Sayılan paranın il binasının satın alınması için "Bir tuğlada da sen koy" kampanyasıyla toplandığı ve görüntünün ödeme sırasında kaydedildiğini de sözlerine ekleyen Çelik, oradaki kişilerin de bunun kanıtı olduğu vurgulandı.



CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN YAZILI AÇIKLAMA



CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yazılı açıklamasında da "4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olumsuz algı yaratma çabasıdır." denildi.



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