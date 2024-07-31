İmamoğlu ve Koç olimpiyatları konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve yeni yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. İstanbul’un 2036 olimpiyatları adaylık süreci ve iki kurum arasındaki iş birliği konuşuldu.

İmamoğlu ve Koç olimpiyatları konuştu

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nu ziyaret etti.

Saraçhane'deki görüşmenin ana gündemi İstanbul'un 2036'daki olimpiyatlara adaylık süreciydi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da iki kurum arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Saraçhane'deki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Koç, İmamoğlu'na, üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

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