İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüşecek

SON DAKİKA HABERİ: İYİ Parti'nin 6'lı masadan kalkması sonrası Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleşecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le biraraya gelecek.

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüşecek

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İYİ Parti Genel Başkanı 'in 6'lı masadan kalkmasının ardından bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Akşener'le görüşmesine onay çıktı.

İki başkanın Akşener'le görüşmesi İYİ Parti Genel Merkezi dışında farklı bir adreste gerçekleşecek.

Görüşmenin günü ve saati henüz belli olmadı.

CHP: KILIÇDAROĞLU'NU GÖRMEK İSTEDİKLERİNİ İLETECEKLER

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır.

Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ÖNERMİŞTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 6'lı masanın 12'nci toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini önerdiğini açıkladı.

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