İmamoğlu: Yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Değişim şarttır, değişim iyidir. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.'' ifadesini kullanan İmamoğlu şöyle konuştu:



''Değişimle ilgili fikrim net. Değişim tabii ki olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var, eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz.

''KAZANMAMIZ LAZIM ARTIK''

Kazanmamız lazım artık. Bundan sonra seçimi kazanma yönünde atacağımız adımlar elbette yanlışları yapmamak, eksikleri tamamlamak, doğruları yapmak, bunun çok detayı ve çok konuşulan içeriği var.

''DEĞİŞİM ŞARTTIR, İYİDİR''



Biz bu içeriği konuşuyoruz aslında partili arkadaşlarımızla. Bunların kamuoyuna açık olacağı zaman da elbet gelecek. Değişim şarttır, iyidir. Eksikleri, yanlışları tekrarlayarak kazanamayacağımız nettir.''