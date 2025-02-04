İmamoğlu: Yavaş'ın görüşü farklı olabiir ama parti içi meseledir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimi için "Aday belirlemek için erken" sözlerini değerlendirdi.



İmamoğlu, Genel Başkan Özgür Özel'in adayın CHP'li üyelerin oyları ile belirlenmesi ile ilgili yaptığı çağrıyı desteklediğini söyledi.



"DEMOKRATİK DEVRİMDİR"

"Değerli başkanımız Mansur Yavaş'ın bakışı görüşü farklı olabilir ama biz konuşuruz parti içi meselelerdir en doğru yolu buluruz." diye konuşan İmamoğlu, "Partimizin ortaya koyduğu eğilim tarihidir. Bu demokratik devrimdir." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinde ilk kez halkın kendi partisinin adayını seçtiğini ifade eden İmamoğlu, "Sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedirler." ifadelerini kullandı.



İBB Başkanı, bir kez daha erken seçim çağrısında bulunarak "Milletimiz bu iktidarın çözüm olamayacağını da anlatıyorlar. Biz de bunu dile getiriyoruz. Bu süreci takipçisi olmayı sürdürececeğiz." diye konuştu.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?



Mansur Yavaş dün gazetecilerin sorularını yanıtlamış “Seçim tarihi belli değilken neyi tartışacağız.” demişti.



“GÜN OLA HARMAN OLA”



Yavaş bir gazetecinin, “Ön seçim olursa aday olmayacağınız anlama gelir mi?” sorusuna, “Öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak... Önce bir seçim tarihi belli olsun.” yanıtını vermişti.