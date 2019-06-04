CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Beylikdüzü’nde kıldığı bayram namazı çıkışında konuştu.

"Twitter üzerinden bayramımı tebrik eden Sayın Binali Yıldırım, eşi hanımefendi ve bütün ailesinin bayramını tebrik ediyorum" diyen ve diğer rakiplerinin de bayramını kutlayan İmamoğlu, 23 Haziran'a ilişkin, "Centilmence ve güzel cümlelerin kurulduğu bir kampanya süreci olur umarım" dedi.

YSK’nın sandık kurulu başkanlarıyla ilgili kararı hakkında da İmamoğlu, “Üzücü. Fikrimiz netti, bugün de uydurma gerekçe olduğu ortaya çıkıtı. Verdikeri gerekçeli kararın hiçbir anlam ifade etmediğini ortaya koymuş oldular. Demokrasiyi tamir etmek yine millete düştü.” şeklinde konuştu.

Rakibi Binali Yıldırım'la televizyon programıında karşı karşıya gelme konusunda da İmamoğlu, "Grup başkanvekilimize, Sayın Binali Yıldırım adına ilgili bir arkadaştan telefon geldiğini biliyorum. İrtibat kuruldu. Biz zaten fikrimizi söylemiştik, defalarca. Çağdaş bir ortamın gereğidir bu. Şartlı bir süreci kabul etmemekle beraber, İstanbul'u konuşma konsunda hemfikiriz. İstanbul'un geçmişi, geleceği ve 31 Mart seçim süreci var, bunların konuşulacağı bir programı elbette ki ben çok isterim. Bu iktidar süresinde böyle bir şey görülmedi, sevindirici olacaktır." diye konuştu.