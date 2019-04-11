Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'ye yönelik 'sahte seçmen' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu şunları kaydetti:



"Hukuken geriye dönük hesap sorma hakkına sahip değiller. Hukuken böyle bir hakları yok. Beyan ettikleri gibi bir nüfus hareketi yok. Yalan. Büyükçekmece nüfus hareketliliği bakımından makul ilçelerden biri. İnsanları aldatmayalım. Üç, insanları rencide edecek şekilde bir süreç yaratıyorlar. Büyükçekmece'nin sürecini şaibeli hale getirip buradan yol haritası oluşturma çabası var.

"ANKARA'YI YANILTIYORLAR"



Elimizdeki tüm verilerle 'acaba var mı' dedirtecek hiçbir şey yok. Büyük bir yanlış içine düştüklerini, Ankara'yı yanılttıklarını görüyorum. Dünyaya bizi rezil ediyorlar. Soyadı kısmı, komedi. Mesnetsiz olunca süreç tamamen doğru olmayan kavramlar üzerinde tanımlama olunca ne söyleseler komik gelmeye başladı.

"YSK 'HAYALİ SEÇMEN YOKTUR' DEMİŞ, YASA ÇOK NET"

Yasa çok net. Bahsedilen seçmen listeleriyle ilgili itirazlar olmuş, asılmış netleşmiş. YSK çıkmış demiş ki, 'hayali seçmen yoktur", ilgili bakanlıklar çıkmış listelerle ilgili güvence yoktur demiş. Şimdi neyi arıyor?"