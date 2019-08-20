İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer'de çökme tehlikesi yaşayan binanın olduğu bölgede incelemelerde bulundu.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten bilgi alan İmamoğlu, ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediyelerine kayyum atanmasıyla ilgili sorulan soruya ise İmamoğlu şöyle yanıt verdi:



"Öyle kuru laflarla, terör örgütüyle üyelik gibi kuru laflarla bu hamleler yapılmaz. Varsa alırsınız, tespit edersiniz, işleme koyarsınız. Kayyum atayarak bunu böyle ucu bucağı belli olmayan bir sürece bağlamazsınız. Çok üzücüdür. Şiddetle kınıyorum, karşısındayım. İnsanların eğer bir suçu varsa yargılanırlar, cezasını bulurlar ama öyle hurafeyle, kuru lafla bu işler olmaz, olmayacaktır da... Umarım bu yanlıştan dönerler. Tekrar seçilen belediye başkanları görevlerine dönerler."



MEDYA AŞ'DEKİ İŞTEN ÇIKARMALAR

İmamoğlu, Medya AŞ'de 50 kişinin işine son verilmesiyle ilgili sorulan soruya, "Arkadaşlarımız bir kısım çalışmalar yapıyor. Bazen bazı tespitler ve disiplin işlemleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bazen çalışmak istemedikleri insanlarla ilgili yasal kanuni haklarını teslim ederek çalışmak istemedikleriyle yollarını ayırıyor olabilirler. Bunlar mümkün. Tek tek, kurum kurum bunlarla ilgili açıklamak yerine daha geniş çaplı açıklamalarla sizleri bilgi sahibi yapacağız" yanıtını verdi.