İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin açıklama yaptı.
İmamoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"31 Mart Yerel Seçimlerinde milletin oylarıyla seçilmiş Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması demokrasiyle ve demokratik teamüllerle izah edilemez. Milletin iradesini yok saymak kabul edilemez."