CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Beykoz'da bir vatandaşın 15 Temmuz darbe girişimiyle ile ilgili sorusuna, “15 Temmuz bir darbe girişimidir. Allah esirgesin. Yapanların hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını versin" şeklinde cevap verdi.



Seçim çalışmalarına Beykoz'da devam eden Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde ilçe meydanında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ayaküstü vatandaşların sorunlarını dinleyen İmamoğlu, yerel seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

Ziyaret sırasında bir kahvehaneye giren İmamoğlu, burada çalışan Oya Tabancı adlı bir kadınla sohbet etti. İmamoğlu, "Bu kahvede kahve içilir" diyerek, "Ben ablamızın elinden bence uğurlu gelecek bir kahve içeceğim. Bu seçime kadın eli değecek. Kadınların takdiri ve kararı İstanbul'un kaderini belirleyecek, onların emeğine sağlık" dedi.



TAKSİ DURAĞINDA TELEFONA CEVAP VERDİ



Daha sonra bir taksi durağına uğrayan İmamoğlu, durak telefonunu açarak müşteriye cevap verdi. Önce adresi alan İmamoğlu, daha sonra ise kendisini tanıttı. Telefonu kapattıktan sonra esprili bir dille rakibi Binali Yıldırım'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Hep o benim yaptığımı yapmayacak, onun yaptığını biraz da ben yapayım" ifadelerini kullandı.



"15 TEMMUZ BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"



Gezisi sırasında İmamoğlu'nun yanına gelen bir vatandaş, "Sizin başkanınızın 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' dediği şey ne? Sizin görüşünüzü merak ediyorum?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu da bu soru üzerine, "Bana dün de sordular. 15 Temmuz bir darbe girişimidir. Allah esirgesin. Yapanların hem bu dünyada hem öbür dünyada cezasını versin. Son olarak buna vesile olanlar da hak ettiği cezayı alsın" dedi. Beykoz'da bulunan Kristal-İş Sendikası'na da uğrayan İmamoğlu, burada iş dünyası ve çalışma hayatı ile ilgili projelerini ilerleyen günlerde kapsamlı bir şekilde açıklayacaklarını söyledi.

EKREM İMAMOĞLU'NUN 5 HEDEFİ