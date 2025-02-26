İmamoğlu'na diploma soruşturması | Özgür Özel: Buradan onlara ekmek çıkmaz
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili soruşturmaya tepki gösterdi. İktidarı eleştiren Özel, "Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusur yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz." dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda başlattığı soruşturma devam ediyor.
İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü savcıya ifade verecek.
Soruşturmaya tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Her şey şeffaf yürütülmüş kişiye özel bir durum yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz." diye konuştu.
Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:
"Denklik olduğu, o tarihte olduğu da belli bütün evraklar yapılmış kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş yüzlerce kişi aynı durumdayken o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir sey değil. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan etmiş 'Gelin başvurun bana' demiş başvuruyu kabul etmiş. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusur yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan'ın diploma tartışması çıkar."
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