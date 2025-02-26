İmamoğlu'na diploma soruşturması | Özgür Özel: Buradan onlara ekmek çıkmaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili soruşturmaya tepki gösterdi. İktidarı eleştiren Özel, "Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusur yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz." dedi.

İmamoğlu'na diploma soruşturması | Özgür Özel: Buradan onlara ekmek çıkmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklayan hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda başlattığı soruşturma devam ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü savcıya ifade verecek.

Soruşturmaya tepki gösteren Genel Başkanı Özgür Özel, "Her şey şeffaf yürütülmüş kişiye özel bir durum yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz." diye konuştu.

Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Savcılık İmamoğlu'nun diplomasına işlem yapılması için üniversiteye yazı gönderdi

Haberi Görüntüle

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Denklik olduğu, o tarihte olduğu da belli bütün evraklar yapılmış kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş yüzlerce kişi aynı durumdayken o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir sey değil. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan etmiş 'Gelin başvurun bana' demiş başvuruyu kabul etmiş. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusur yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan'ın diploma tartışması çıkar."

İmamoğlu'nun diploma bilmecesi: İddialar ne, kim neyi savunuyor son durum ne?

İmamoğlu'nun diploma bilmecesi: İddialar ne, kim neyi savunuyor son durum ne?

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Konya'da trafik kazasında bir polis şehit oldu: Kaza güvenlik kamerasında

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...