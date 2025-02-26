İmamoğlu'na diploma soruşturması | Özgür Özel: Buradan onlara ekmek çıkmaz

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:



"Denklik olduğu, o tarihte olduğu da belli bütün evraklar yapılmış kişiye özel işlem yok. İstanbul Üniversitesi gazete ilanı vermiş yüzlerce kişi aynı durumdayken o diplomanın iptalinden medet ummak, bu ülkeyi yönetenlerin acziyetinden başka bir sey değil. Neyine iptal olacak, var olan şey yok olur mu? 31 sene önce verilmiş diploma, geçilmiş dersler. Üniversite ilan etmiş 'Gelin başvurun bana' demiş başvuruyu kabul etmiş. Son derece şeffaf bir süreç var. Hiçbir yerinde kişisel bir kusur yok, kişiye özel bir uygulama yok. Buradan onlara ekmek çıkmaz. Çıksa çıksa Erdoğan'ın diploma tartışması çıkar."