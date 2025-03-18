İmamoğlu'na diploma soruşturması: Üniversite kurucusu ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen usülsüz diploma soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Girne Amerikan Üniversitesi'nin kurucu ortağı Özalp Tozan'ın "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alındı. İfadesinde, Serhat Akpınar ile 1986'da Girne Amerikan Üniversitesini kurduklarını anlatan Tozan, University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanarak Southeastern Üniversitesi Washington ABD kampüsünün afiliye kampüsü olarak anlaşma yaptıklarını söyledi. Üniversitenin Türkiye tarafından tanınmasıyla alakalı talepleri olmadıklarını belirten Tozan, "Benim yöneticilik yaptığım 1986-1992 yılları arasında üniversiteye kayıt olan herkes bilir ki bu üniversitenin Türkiye'de denkliği yoktur. Bizim denkliğimiz Amerika'daki üniversitenin denkliğinden geliyor." dedi.

"İMAMOĞLU'NU ŞAHSEN TANIMIYORUM"



Ekrem İmamoğlu'nun kendisini, hakkında bilgi alınacak kişiler listesine yazma sebebini bilmediğini söyleyen Tozan, bunun İngilizce hazırlık okulundaki bütün kadroyu kendisinin kurmasından kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirtti. Tozan, İmamoğlu'nu şahsen tanımadığını da söyledi.



Girne Amerikan Üniversitesi bir vakıf üniversitesi değil, özel şirket üniversitesi olduğunu söyleyen Tozan, "Özel üniversiteden devlet üniversitesine geçmek mümkün değildir. Dikey geçiş ise programlar arası geçiştir. Girne Amerikan Üniversitesi özel bir şirketin kurduğu üniversite olup Türkiye Cumhuriyeti'nde bir devlet üniversitesine geçiş nasıl yapılabilir bunu anlamlandıramıyorum." diye konuştu.



Tozan, İstanbul Üniversitesine geçiş yapan kimseyi tanımadığını ve hatırlamadığını ifade ederek, "O dönem itibarıyla Türkiye'de bir avuç üniversite vardı. Zaten Girne Amerikan Üniversitesi geçiş yapılmasını istemezdi. 80-100 tane öğrencisini başka üniversitelere kaptırmak istemezdi. Bu kapsamda Türkiye'deki üniversitelerin bir çoğu geçiş yapılamayacağını biliyordu. Ben kimseye hayatım boyunca bu konuda referans olmadım. Tek amacım Kıbrıs'a ekonomik anlamda katma değer sağlamaktır." şeklinde konuştu.

