İmamoğlu'na mitingde taşlı saldırı | Çelik: Prensip olarak her türlü şiddete karşıyız

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik NTV'de Funda Görey'in sorularını yanıtladı.

Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitingi sırasında bir grup tarafından taşlı saldırıya uğraması olayında kapsamlı bir soruşturma açılacağını belirtti.

İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alan sözlerini de "Yakışıksız bir beyan." olarak nitelendiren Çelik, şiddeti maruz görmeyeceklerini de belirtti.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

İMAMOĞLU MİTİNGİ

Dikkatli bir şekilde takip ettik. Prensip olarak biz siyasete dönük her türlü şiddete karşıyız. Siyasetin özgürce yapılabilmesi parti olarak dikkat ettiğimiz bir konu. Siyasete ve siyasetçiye dönük herhangi bir şiddetin maruz görülmesi söz konusu olamaz. Bu olaydan önce uyarılar yapılıyor. Burası miting alanı değil, miting alanı öbür taraf diye yönlendiriliyor.

Erzurum bir barış şehri. Kapsamlı bir soruşturma yapılacaktır. İBB Başkanı en ufak bir olayda Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalar yapıyor. Yakışıksız bir beyan. Fiziki şiddete karşı olduğumuz gibi sözel manipülasyona ve provokatif söyleme de karşı olmak zorundayız.

Miting alanının güvenlik tedbiriyle esnaf ziyaretisinin güvenlik tedbiri bunlar birbirinden farklı şeyler. Kurallı siyaset yapacağız. Türkiye'nin her yerinde herkes miting yapıyor. Güvenlik tedbiri alınıyor. Tabiki de alınacak. Hiçbir şekilde şiddeti maruz göremeyiz. Topyekün reddederiz.

"REKABET ALANI"

Siyaset rekabet alanı. Zaman zaman üsluplar sertleşebilir. Siyasetçinin üzerine düşen bu sakinliği sağlamaktır. Partilerimiz farklı olabilir. Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti. Rakip başka şeydir, hasım başka şeydir. Husumet ve hasımlık düşmanlıkta olur. Biz, Cumhuriyet'in kazanımını büyütmeye çalışıyoruz.

KILIÇDAROĞLU'NUN "SOKAĞA ÇIKMAYIN" AÇIKLAMALARI



Bunlar bi tecrübesizlik ve sorumsuzluk. Vatandaşımız kaybetmez, herkes kazanır. Sandığın iktidarı belirleme gücü kazanıyor. "O gece çıkmayın, bir takım provakasyonlar olacak" demek başlı başına provokatif söylem.



Her zamanki gibi seçimlerde kaybedenler ve kazananlar olacak. Biz birinci turda bu işi bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımız kaybetmeyecek. Ondan sonra önümüze bakacağız.

DIŞ BASIN MANŞETLERİ

Türkiye'deki seçimler bütün dünyayı ilgileniyor. Türkiye büyük bir ülke. Gayriahlaki bir durum. Bunların arkasında çok büyük analiz ve değerlendirmeler yok. Metni okuduğunuzda yaznaın kim olduğunu çıkarabilirsiniz.

Cumhurbaşkanımız, ülkemizin hak ve menfaatleri için bir tavır koyduğunda kötü manşetler çıkıyor. Rusya-Ukrayna savaşında tahıl krizi çıktığında Cumhurbaşkanımızın girişimine dönük olarak iyi haberler çıkıyor. Bunlar tarafsız ve özgür basın değildir. Seçimler konusunda 20 yıldır yanıldılar bu sefer de yanılacaklar.

BOZDAĞ: GÖZALTILAR VAR



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Erzurum'daki saldırıya ilişkin gözaltına alınanlar olduğunu açıkladı.



A Haber'e konuşan Bakan Bozdağ, "Demokratik bir rekabetin devam etmesi bizim arzumuzdur. Yaralanan hemşerilerime geçmiş olsun diyorum. Olayda sorumluluğu olduğu değerlendirilen kişilerle ilgili gözaltı kararları verilmiş durumda." ifadelerini kullandı ve sürecin takip edildiğini açıkladı.

Bozdağ, "Şu an gözaltında olanlar var. Kanunun suç olarak tanımladığı eylem varsa hukuk harekete geçer ve gereğini yapar.” değerlendirmesinde bulundu.



Bozdağ şöyle devam etti:

"Bu olayların üzücü olduğu gibi sayın İmamoğlu’nun valiyle konuşması da üzücüdür. Bir hakaret dili yok ama üslupta sıkıntı var. Devletin valilerine üstten bakan, onları aşağılayan bir biçimde davranmayı doğru görmem. Taş atma olayı nasıl yanlışsa bu da aynı derecede yanlıştır. İkisini de kabul etmem. Allah vermesin bunlara bir güç geçtiğinde neler yapacağına dair bir fikir de veriyor insanlara."

CELAL ADAN: BUGÜN YARIN SEBEPLER AÇIKLANIR

NTV canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, “Bir miting kararı yok, esnaf ziyareti olarak çıkıyorlar sonra bir miting yapma arzusu teşekkül ediyor. Eğer miting yapma talepleri olsaydı biz çok daha güçlü güvenlik tedbiri alırdık. Sonra böyle bir şey cereyan etti. Güvenlik önlemleri alındı, alınmasa daha değişik şeyler olabilirdi. Bu olay, Türkiye’nin siyasetine leke getirecek bir olay değildir. Orada herkesin, Türkiye’nin her yerinde kendisini ifade etmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Bu tip tepkileri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.



Olayın olması gerekenden fazla büyütülmemesi gerektiğini söyleyen Adan "Sanki demokrasiyi ortadan kaldıracak bir olay gibi takdim edilmesine de karşıyım ben. Vali görevinin başında, emniyet müdürü görevinin başında. Tahkikatlar yürütülüyor, bugün-yarın sebepleri ortaya çıkar.“ dedi.