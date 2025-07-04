İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi

İBB'nin görevden alınan ve tutuklanan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkındaki diploma soruşturmasında iddianame tamamlandı.



İmamoğlu'nun diploması "hileli" sayıldı.

İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istendi.

DİPLOMA SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.



İstanbul Üniversitesi'nden ise İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği bildirilmişti.