İmamoğlu’nda trafik kazası: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

İmamoğlu’nda trafik kazası: 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Kaza saat 00.30’da İmamoğlu yolu Çelikler mevkiinde meydana geldi.

Süleyman Özkurt yönetimindeki 01 VA 038 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 01 EA 350 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücü Süleyman Öztürk ile beraberindeki Kübra, Ali Asaf, Emine ve Umut Aslan Özkurt yaralandı.

İmamoğlu ve Adana’daki hastaneler kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Emine Özkurt yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer araç sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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