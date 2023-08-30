İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Adayım demek hadsizlik olur

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni adaylık açıklaması geldi. İmamoğlu, "Ben yola çıktığımı ifade edebilirim, adayım demek hadsizlik olur." dedi.

İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması: Adayım demek hadsizlik olur
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm

Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a mühürlüyüm

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , Eminönü-Alibeyköy Tramvay hattının açılış törenine katıldı.

Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, adaylık konusuna açıklık getirdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine ilişkin "Adayım demek hadsizlik olur." diyen İmamoğlu, "Yola çıktığımı ifade edebilirim." açıklamasında bulundu. Başkanı, aday olmanın koşullarından bahsederken "Sizi aday gösteren yapılar var, partiniz var. Ben ilçe başkanlığından gelme biriyim, neyin nasıl deneceğini bilirim. Ben yola çıktığımı ifade ederim, onlar zaman içinde konuşulur." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı ile görüşüp görüşmediği ile alakalı soruya yanıt veren İmamoğlu, her zaman görüştüklerini ifade etti.

"YOLUMUZA NASIL BAŞLADIYSAK ÖYLE DEVAM EDİYORUZ"

"Biliyorsunuz bu hattın ilk bölümünü Sayın Akşener'le Sayın Kılıçdaroğlu ile açmıştık. Bugün de buradayız, İYİ Parti İl Başkanımızla açıyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Vekilimiz burada. Yolumuza nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz." diye konuşan İmamoğlu, "Biz hep söyleriz bir ittifakla bir seçim kazandık. Allah'ın izniyle bu önce dönemimizi hayırlısıyla bir bitirelim, bizi destekleyenlere layık olalım, ondan sonrası toparlanır, çözülür. Biz neyi çözmedik ki." dedi.

İmamoğlu'na basın mensubu tarafından Akşener'in "Ateşten gömleği giydiremedim" ifadesi de soruldu. İBB Başkanı bu soruyu ise "Her şey çok güzel olacak." şeklinde cevapladı.

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