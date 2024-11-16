İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulundu. Kayyum atamalarına tepki gösteren İmamoğlu, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılında seçme seçilme hakkının yok sayılmasını konuşuyoruz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulundu.
İmamoğlu, kayyum atamalarına sert sözlerle tepki göstererek "Ne yazık ki Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, yani ikinci yüzyılına güçlü bir adım atalım derken daha ilk günlerinde biz kayyumı konuşuyoruz. Yani seçme seçilme hakkının gasp edilmesini konuşuyoruz. Seçme seçilme hakkının yok sayılmasını konuşuyoruz." dedi.
Kayyum atama şeklinin ve biçiminin hukuksuz olduğunu savunan İmamoğlu, "İstanbul’da yapılan tutuklama uygulamaları hukuksuz. Aynı zamanda Meclis'in de yok sayılması, ayrı bir hukuksuzluk. Asla yılmayız, asla geri durmayız. Bir milim de geri adım atmayız." diye konuştu.
BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI
İmamoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de PKK elebaşısı Abdullah Öcalan çağrısını değerlendirdi.
"Bir elle el sıkılırken öbür el arkada yumruk sıkılmış bekletiliyor ve gerektiğinde de yumruk atılıyor." diye konuşan İBB Başkanı, "Ben de diyorum ki; İki elinizi de gösterin kardeşim. Ne yapmak istediğinizi, millete anlatın. Bu işler gizli saklı olmaz." ifadelerini kullandı.
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