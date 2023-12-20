İmamoğlu'ndan Akşener sorusuna yanıt: Ben o defteri kapattım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı test sürüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ifadelerine yönelik sorulara "Ben dün söyleyeceğimi söyledim. Dün konuşmamda ifade ettiğim tariflerimle ya da ilişki tanımlamalarımla ben o defteri kapattım. İşime ve önüme bakıyorum." dedi.



"ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ"



Süreçte şu anda ifade edebileceği başka bir şey olmadığını dile getiren İmamoğlu, "Ben çünkü gerçekten yoğun bir iş takvimiyle meşgulüm. Eski dost düşman olmaz." diye konuştu.



"Geçmişe hiç dönmeye vaktimiz yok. Geleceğe bakıyoruz." diyen İmamoğlu, "Geleceğe dönük şu anda 16 milyon İstanbullu hatta bütün ülke bizim yaptığımız işlere ve başarılarımıza odaklanmış durumda. Biz Türkiye’nin geleceğinin imza altına alındığı, tariflendiği şehirlerde yöneticileriz. Ben de Mansur Bey de hepimiz artık geleceğe odaklanmış bir biçimde yolumuza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

