İmamoğlu'ndan Avrupa'ya mülteci eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'da Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği üyeleriyle bir araya geldi.



"Ne yazık ki Türkiye'yi ‘Şu kadar para verelim ve mültecileri orada tutun’ pazarlığı yapılan ülke haline getirdiniz." sözleriyle Avrupa'yı eleştiren İmamoğlu, "2,5 milyona yakın mülteci var İstanbul'da. Yani 10 senelik faturadan bahsediyoruz. 10 senede 2,5 milyon ne demek biliyor musunuz? 16 milyon resmi nüfusun neredeyse yüzde 17-18’i demek. Böyle bir artış olamaz. Doğru değil. Mülteciye de haksızlık, İstanbulluya da haksızlık." dedi.

"AB TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ"



Avrupa Birliği'nin Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, ilişkilerin normalleşmesi ve ilerlemesi için adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.



İBB Başkanı "Özellikle AB ilişkilerinin devam edebilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, üyelik sürecinin uğramış olduğu sıkıntıya rağmen, AB’nin ortaya koyduğu bir kısım kriterlerin ülkemiz faydasına, lehine kullanılması ve bu konuda atılacak adımların ülke insanının mutluluğu açısından önemli olduğunu düşünenlerdenim." dedi.

