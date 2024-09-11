İmamoğlu’ndan Bakan Kurum’la görüşmesine ilişkin açıklama: “Çok verimli 1,5 saate yakın sohbetimiz oldu”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la yaptıkları görüşmeye ilişkin konuştu.



Kurumların birbirleriyle şeffaf bir şekilde görüşmelerinin ülkede hizmetlerin aksamaması anlamına geleceğine dikkati çeken İmamoğlu, milletin en iyi hizmeti alması için aynı masada çözüm üretme konusunda kararlı oldukları söyledi.



“POZİTİF BİR YAKLAŞIMDA BULUNDULAR”



İstanbul’un çözüme kavuşmayan ve masada duran konuları bulunduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:



“Kendileri çok pozitif bir yaklaşımda bulundular. Dün tekrar her şeyi sayfa sayfa kendilerine açtık. İçinde muhtelif konular var. Kentsel dönüşümle ilgili müşterek atacağımız adımlar, ortak izinlerle hızlı yürüyeceğini bildiğimiz alanlar… Yine özellikle bu 'Özerk Çevre Kararnamesi'yle beraber, ÖÇK şeklinde bilinen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle beraber bazı kısıtlarımızın oluştuğu alan... İşbirliğini hızlandırma konusunda atacağımız adımlar, itfaiye, zabıta gibi önemli personel alımlarımız ki bunlarla ilgili uzun zamandır talebimiz vardı. Buna benzer konularla ilgili çok verimli 1,5 saate yakın sohbetimiz oldu. İlgili birim sorumlularını davet etti. Bazı konuları tek tek aktardı. Bu anlayışlı ve pozitif tutumundan dolayı Sayın Kurum'a teşekkür ederim.”

“MAKAMLAR MİLLETE AİT”



İmamoğlu, açık kapı diplomasisinin şart olduğunu, kendilerinin milleti temsil ettiğini ve tüm makamların millete ait olduğunu söyledi.



Ziyaretten memnun olduğunu ifade eden İmamoğlu, Kurum ile arasında yeniden bir ziyaret olasılığına ilişkin, “Olabilir tabii. Çevre Şehircilik Bakanlığıyla birçok konumuz var, başka bakanlıklarla da. Mesela aylardır Spor Bakanı'yla görüşme talebimiz var. Yani neyi konuşacağız, Avrupa Oyunları'nı konuşacağız. Neyi konuşacağız, Olimpiyat Oyunları'na adaylığımızı konuşacağız. Bir türlü toplanamıyoruz mesela. Maliye Bakanlığından istediğimiz imzalarımız var. Bunun için bir araya gelmeye gerek var mı? İsterlerse geliriz, anlatırız derdimizi. Yazılı, sözlü taleplerimiz var. Umarım her birisiyle tek tek anlayışlı bir biçimde konuşuruz.” dedi.