İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a yanıt: Ben sana parmak salladım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı davaya ilişkin açıklama yapmış ve istinaf mahkemesine taşınan davayla ilgili cezanın onanması halinde milletin ayağa kalkacağını, iktidarın yargıtay aşamasını göremeyeceğini iddia etmişti.



İmamoğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz." diyerek yanıt verdi.



Tartışmaya ilişkin yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, Bakan Tunç'a "Ben, yargıya parmak sallamadım, sana salladım." dedi.