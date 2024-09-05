İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a yanıt: Ben sana parmak salladım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un kendisine yönelik "Kimse yargıyı tehdit edemez, yargıya parmak sallayamaz." sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben yargıya değil sana parmak salladım." dedi.

İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a yanıt: Ben sana parmak salladım
Tunç'tan İmamoğlu'na dava yanıtı: Kimse yargıyı tehdit edemez

Tunç'tan İmamoğlu'na dava yanıtı: Kimse yargıyı tehdit edemez

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , katıldığı bir televizyon programında, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı davaya ilişkin açıklama yapmış ve istinaf mahkemesine taşınan davayla ilgili cezanın onanması halinde milletin ayağa kalkacağını, iktidarın yargıtay aşamasını göremeyeceğini iddia etmişti.

İmamoğlu'nun açıklamalarına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Kimse yargıyı tehdit edemez, kimse yargıya parmak sallayamaz." diyerek yanıt verdi.

Tartışmaya ilişkin yeni bir açıklama yapan İmamoğlu, Bakan Tunç'a "Ben, yargıya parmak sallamadım, sana salladım." dedi.

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