İmamoğlu'ndan Beykoz'da miting

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 27 Şubat’tan bu yana gözaltında tutulan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e destek için Beykoz'da miting düzenledi.



"Alaattin Köseler Başkanımız ve arkadaşları şu an gözaltında." diye konuşan İmamoğlu, "Beşiktaş ve Esenyurt Belediye Başkanımız, ne yazık ki haftalardır, aylardır hapiste. Bu sıkıntıları bize çektiriyorlar ama milletimiz bunun farkında." dedi.



Hukuksuzluğa karşı mücadele edeceklerini dile getiren İBB Başkanı, "Direncimizi ortaya koyacağız.” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında "ihaleye fesat karıştırma", 17 şüpheli hakkında da "ihaleye fesat karıştırma" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verilmişti.



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Köseler ile 20 şüpheli 27 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.