İmamoğlu'ndan CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e ziyaret

"KILIÇDAROĞLU'NA TEŞEKKÜRLERİMİ SUNACAĞIM"



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın tamamlandığını hatırlatan İmamoğlu da ziyaretinde kurultayın divan başkanı olarak hem sürece ilişkin bilgi aktardığını hem de teşekkür ettiğini belirtti.



Kurultay öncesinde "Bir olalım, birlikte olalım, sıkıntısız, kötü anılacak tarafı olmayan bir zaman dilimi geçsin." dileklerinde bulunulduğunu hatırlatan İmamoğlu, kurultayın nezaketli, dengeli ve seviyeli geçtiğini ifade etti.



Bundan dolayı eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden İmamoğlu, "Kendilerini de yakın zamanda ziyaret edip kurultay sürecine dair hem düşüncelerimi hem de teşekkürlerimi sunacağım." diye konuştu.



Kurultay sürecinin tamamlanmasıyla Ankara'daki görevini tamamladığını belirten İmamoğlu, "Genel Başkan'ımdan izin isteyerek İstanbul'daki görevimin başına dönüyorum. Kurultayımız hayırlı olsun, Genel Başkan'ımızın görev dönemi hem CHP'ye hem Türkiye'nin siyaset yaşamına, demokrasisine, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



KURULTAYDAKİ BASKI İDDİASI



Bir gazetecinin, kurultayın ilk turunun ardından "Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi yönünde baskı yapıldığı" iddiası ve bununla ilgili görüntüler konusundaki değerlendirmesini sorması üzerine Özel, "Kurultay geride kaldı." yanıtını verdi.



Başka bir gazetecinin partisinin yarın grup toplantısının olup olmayacağına yönelik sorusunu "Haftaya salı yapacağız." diyerek yanıtlayan Özel, devir-teslime ilişkin soru üzerine de "Mazbatadan sonra." karşılığını verdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin