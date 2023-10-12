İmamoğlu’ndan CHP İl Başkanı Özgür Çelik’e tebrik ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz pazar günü kongrede başkan seçilen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e tebrik ziyaretinde bulundu.



İmamoğlu, konuşmasında CHP’nin bu zamana kadar gördüğü en uyumlu çalışmaları yürüteceklerini belirtti. İkili, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"5 AY KALDI"



Konuşmasının başında Özgür Çelik’i tebrik eden İmamoğlu, "Çok kıymetli Özgür Çelik başkanımıza hayırlı olsun ziyareti için İstanbul İl Başkanlığı'ndayız. Önümüzde özenli bir çalışmaya muhtaç bir takvim var. Ekim ayını artık saymazsak 2024 seçimlerine 5 ay kaldı. 5 ay sonra büyük bir yerel seçim yaşayacağız." dedi.



Özgür Çelik, İmamoğlu’na teşekkür ederek, "Başkanımıza hem ziyaretleri için teşekkür ediyorum hem de 4 buçuk yıla yakın zamandır İstanbul'da tarihi bir mücadele veriyorsunuz. Tabii bu yıllar içinde büyük şeyler atlattık. Salgın döneminde Büyükşehir Belediyemiz büyük bir mücadele verdi. Sayın Canpolat kongrenin ardından beni aradı, tebrik etti. Sayın genel başkanımızla da telefon konuşması gerçekleştirdik."şeklinde konuştu.



Bir basın mensubunun CHP İl Başkan Adayı Cemal Canpolat’ın "CHP’lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum." diyerek kendisini eleştirmesi ile ilgili sorusu üzerine İmamoğlu, "Dil ve üslup bakımından yaşanmaması gereken bir içerik. Pazar günü yaşandı, bunlar yaşanıyor. Partimizin demokrasisi yüksek seviyede gözetilen ortamların yaşatıldığı kongreleri oluyor. Burada da tabii kimsenin dilini kontrol edebilme gibi bir şansı yok. Halledilemeyen, usulüne uygunsuz meseleler varsa partimizin belli disiplin işlemlerini yürüteceğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi. CHP'de "Cemal Canpolat" tartışması Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin