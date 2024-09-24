İmamoğlu'ndan dava açıklaması: Tam bir sefillik

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı ahmak davasına ilişkin “Tam bir sefillik, daha ileriye gidiyorum bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor." dedi. İBB Başkanı, konunun partisini de ilgilendirdiğini söyledi.

İmamoğlu'ndan dava açıklaması: Tam bir sefillik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , yargılandığı davaya ilişkin konuştu.

İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı dava için, “Son günlerde gelişen ve tartışılan ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak, hem de 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen haliyle tam bir sefillik, daha ileriye gidiyorum bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor." dedi.

"Elbette bu siyasi bir konu." ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul’da hukukçularımızla birlikte tartışılmasını ve bir arada konuşulmasını uygun gördü." dedi.

Görüşmelerin devam ettiğin, sürecin hukuki tahlil ve analizinin yapılacağına değinen İmamoğlu, "Bu konunun sonrasında ortaya koyacakları düşünceyi partimizin yetkilileri veya genel başkanımız paylaşacaktır” diye konuştu.

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