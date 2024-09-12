İmamoğlu’ndan dava açıklaması: Yargının mağduru durumundayım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı ahmak davasına ilişkin konuştu. İmamoğlu, “Olmayan bir suç üzerinden yargının mağduru durumundayım.” dedi.

İmamoğlu’ndan dava açıklaması: Yargının mağduru durumundayım

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , yargılandığı davaya ilişkin konuştu.

İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı için, “Olmayan bir suç üzerinden yargının mağduru durumundayım.” dedi.

“Böyle bir dava olmaz, bu davanın görüşülmesi bile bu millet için gerçekten üzünülecek bir durum. Utanç verici bir durum.” diyen İmamoğlu, “Ben yargıya güvenmek istiyorum. İnanıyorum ki yargı eninde sonunda doğru kararı verecektir.” ifadelerini kullandı.

Öne Çıkan Video

İzmir'de sağanak: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, nereli? (Zehra Taşkesenlioğlu'nun özgeçmişi)

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, nereli? (Zehra Taşkesenlioğlu'nun özgeçmişi)

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Ayşenur Eygi'nin naaşı Bakü'den  İstanbul'a gönderilecek

Ayşenur Eygi'nin naaşı Bakü'den  İstanbul'a gönderilecek

Bolu Dağı Tüneli’nde Ankara yönünü durduran kaza

Bolu Dağı Tüneli’nde Ankara yönünü durduran kaza

Teğmenlere kılıçlı yemin incelemesi | MSB: İnceleme devam ediyor

Teğmenlere kılıçlı yemin incelemesi | MSB: İnceleme devam ediyor

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...