İmamoğlu'ndan değişim makalesi: Yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum

CHP'de seçim sonrası değişim tartışması başlatan, dün de "Toplum CHP'de lider değişimi bekliyor." diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Demokratik lider, toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayı bilir." dedi. Öte yandan İmamoğlu, "İkinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini de kullandı.

İmamoğlu'ndan değişim makalesi: Yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum
Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor

Ekrem İmamoğlu: Toplum lider değişimi istiyor

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’de “değişim” tartışmasının odağında yer alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ’nun yeni açıklamalar var.

Gazete Oksijen için bir makale kaleme alan İmamoğlu, 14 Mayıs seçimlerinde 'de köklü bir değişim arzusu olduğunu ancak muhalefet olarak bu talebi karşılayamadıklarını söyledi.

"DEĞİŞİM ARZUSUNUN GERİSİNDE KALDIK"

"Toplumun yenilenme, değişim ve dönüşüm arzusunun gerisinde kaldık." diyen İmamoğlu makalesinde "İkinci yüzyılımızda yeni yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan İBB Başkanı, "Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız." dedi.

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