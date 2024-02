İmamoğlu'ndan kentsel dönüşüm sözü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören'de düzenlenen 'Halk Buluşması' programına katıldı.



Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Tüm riskli yapılara sabit taksitli ödeme desteği bundan önce de sunduk, bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz. Bakın dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutu inşaat maliyetinin yüzde 60’ını belediye olarak biz karşılayacağız kentsel dönüşümde. Yine 50 bin riskli konut içinde dar gelirli emeklilerimize ait olan konutlarını inşaat maliyetinin yüzde 65’ini yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız. 25 semtte yerleri belirlenmiş 20 bin yeni konutun yapımına başlayacağız. Bakın biz size, 650 bin konut yapacağız diyerek sizi aldatmıyoruz. Kentsel dönüşüme giren, vatandaşlarımızla sabit taksitli 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteğini İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz sunacağız." ifadelerini kullandı.



"BAŞKA PARTİLERDE GÖRMEDİKLERİ, DEMOKRASİ ANLAYIŞINI BİZDEN ÖĞRENECEKLER"



8+1 taksi mağduru bazı kişilerin mitinge gelerek protesto ettiğini fark eden İmamoğlu, “Ben bu güne kadar hiçbir hemşerimi aldatmadım. Değinilmeyen sorunlara ben çözüm buldum. Bakın şimdi hanım efendiler protestoya gelmişler" dedi. Bu sırada yuhalamaya başlayan partilileri ‘Hayır, protesto edecekler’ diyerek susturan Ekrem İmamoğlu, “Onlar başka partilerde görmedikleri, demokrasi anlayışını bizden öğrenecekler. 8+1’i protesto ediyorlar ya, yıllardır iş yapmadıkları minibüslerini taksiye çeviren bu kardeşiniz. Bu hanımefendilerin hakkımı teslim edeceğine inanıyorum" diye konuştu.



"GELİN ŞU FARKI İKİYE, ÜÇE KATLAYALIM"



Alanı dolduran vatandaşlara seslenen İmamoğlu, “Şimdi milletimizden istediğim şu: Eğer bu iktidarın ekonomiyle, eğitimle, mültecilerle ilgili sorunlarla ilgilenmesini istiyorsanız, milletçe bize oy vermelisiniz bize. Belki kendine gelir. Belki kendine gelir, biraz ayağa kalkar. Ekonominin farkına varır. Bunlar, her aldığı oyla daha fazla kibirleniyorlar. Bunlar, her oyla milleti daha fazla hor görüyor. Hatta inanın, biraz fazla oy alsınlar, bu seçimde daha fazla zam yapacaklar. Daha fazla zam. Millete daha büyük sıkıntı yaratacaklar. Onun için, ben zaten çok fark atacağım ama gelin şu farkı ikiye, üçe katlayalım be, ikiye, üçe katlayalım" şeklinde konuştu.