İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması: Aramızı bozamazlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İBB iştiraki KİPTAŞ'ın Bakırköy'de bulunan İş Bankası Mensupları Sitesi İncirli Parselinde kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirdiği yıkım programına katıldı.



İmamoğlu daha sonra bir gazetecinin, "Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'yi İmamoğlu'na kaptırmayın, direnin, partiyi ANAP'laştırmak istiyor." dediği iddialarına yanı verdi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Bu basın kupürünü, basın özetlerinde gördüm. Öncelikle benim çok referans aldığım bir gazete değil. İkincisi yani düşünün ki niye referans alınamaz. Aramızdaki ilişkiyi baba-oğul ilişkisi diye tarifleyen sayın önceki dönem Genel Başkanımızın, CHP'nin en önemli tarihi kurultayında kurultay başkanı teklifini yaparak beni davet eden sayın Genel Başkanımızın böylesi bir şey söylediğini düşünebilir misiniz? Ben mümkün bile görmüyorum... O bakımdan, bu tür basın kupürleri üzerinden, yayınlar üzerinden, mesnetsiz, kaynaksız haberler vesaireler, bu haberlerle bizim aramızı bozamazlar. Kaldı ki ben CHP'nin 15 yıllık üyesiyim. Artı ilçe başkanlığını yapmış, ilçe belediye başkanlığını kazanmış, iki kez de İBB'nin ardı ardına seçimini kazanmış, tabiri caizse biraz ukalaca olacak ama seçim kaybetmemiş üyesiyim. Onun için CHP'liliğimi kimse tartışmaya açamaz."

