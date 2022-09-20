İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Bugün ana muhalefet liderisiniz yarın ülkenin başındasınız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'da belediyenin yaptırdığı okulun açılışında konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN, KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINA DESTEK



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanı adaylığına destek mesajı verdi, Kılıçdaroğlu'na ''Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız'' sözleriyle seslendi.

İmamoğlu şöyle konuştu:

''Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız. Bugün bu ülkenin başında olan insan yarın bu ülkenin muhalefeti olacak. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı döneminde hep şu özlemi çektim.

Beş yıl boyunca büyükşehir belediye başkanını makamımda görmediğim için ‘Ben de büyükşehir belediye başkanı olayım, size gelmeyeceğim’ demedim. ‘Bak size ne kadar çok geleceğim, o kadar çok geleceğim ki sizi utandıracağım’ dedim. Bu ülkenin her siyasi partisi iktidarından muhalefetine ülkemiz için çalışmıyor mu? Ülkemiz için çalışıyor. Şu yaptığımız okul CHP’nin değil milletimizin devletimizin okulu.''