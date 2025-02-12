İmamoğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: Tereddütlerini dile getirdi

İmamoğlu, Özel ve Yavaş'ın da katıldığı üçlü zirveye ilişkin soruları yanıtladı. Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi kaleme aldı. Yazıya göre, İmamoğlu, “Adaysınız değil mi?” sorusuna “Önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun” yanıtını verdi. Yakın bir zamanda açıklama yapacağını söyleyen İmamoğlu, Yavaş'ın duruma bakışını aktarırken de, “(Yavaş) Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu” dedi.

İmamoğlu, "23 Mart’ta ön seçim olacak. Adayısınız değil mi?" sorusunu, "Günün sonunda önseçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Arkadaşlarımızla son süreçleri derleyip hem sizlerle hem kamuoyuyla duygularımızı yakın zamanda paylaşabiliriz." diyerek yanıtlarken konunun tekrar sorulması üzerine, "Yani, aday olacaksınız.(Gülüyor) Hayırlısı olsun. Gün doğmadan neler doğar. Ama bakışımızı belirleyeceğiz elbette." ifadesini kullandı. İmamoğlu, "Üçlü toplantı yaptınız. Mansur Yavaş’ın tavrı tam olarak nedir?" sorusuna da şu karşılığı verdi:

"Önseçime dair tereddüt ve kaygılarını dile getirmek kaydıyla partinin alacağı karara ve oluşacak olan iradeye saygı duyacağına, memleket adına, millet adına süreci destekleyeceğine dair cümleler kurdu. Çok olumlu, çok verimli bir gün yaşadık hep beraber. Hem önseçime dair kaygılarını hem de erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdiğinin altını çizeyim tekrar."