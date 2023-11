İmamoğlu'ndan Özgür Özel yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece'de Filenin Sultanları Öğrenci Yurdu'nun açılışına katıldı.

İmamoğlu, programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"EN İDDİALI YEREL SEÇİM HAZIRLIĞINI ORTAYA KOYACAK OLAN EKİP OLACAĞIZ"



"Kurultay süreci geride kaldı, yerel seçim çalışmalarına başladınız mı?" sorusuna cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık odaklarının yerel seçim olduğunu ifade etti.



Bu konuda çok yoğun çalışmaları olduğunu ifade eden İmamoğlu, "İstanbul'un kabiliyetleri üzerinden başta İstanbul ve 39 ilçesi olmak üzere Türkiye'nin her noktasına dair fikrimiz, analizlerimiz, etütlerimiz var. Şimdi tümden bunları elbette ki siyasi olarak Genel başkanımızın liderliğinde orada kurulacak sistem ve düzene de entegre ederek paylaşacağız." ifadelerini kullandı.



"Realist, akılcı, mantıklı tabii ki kazanacak ama aynı zamanda iyi yönetecek içerikli." diye konuşan İmamoğlu, "Sosyal demokrat belediyeciliğin tüm unsurlarını taşıyan, insanları kapsayan, hiç kimseyi dışarıda bırakmayan dolayısıyla taban ittifakı odaklı ama İstanbul'da İstanbul ittifakı ama başka bir şehirde o şehrin ittifakını oluşturacak kabiliyete ve karaktere sahip ama adaylaşmalardan ama söylemlere varıncaya kadar iddiayla söylüyorum Türkiye Cumhuriyet tarihinin en iddialı yerel seçim hazırlığını ortaya koyacak olan ekip olacağız." dedi.Ben halkımızın da bunun karşılığını bize vereceğini düşünüyorum. Çok kararlıyız, çok heyecanlıyız, enerjimiz çok yüksek" ifadelerini kullandı.



"YENİ MÜZAKERELERİN, YENİ BULUŞMALARIN SÖZ KONUSU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"



Kurultayda değişimin gerçekleşmesiyle beraber ittifaklar hakkında düşüncelerini açıklayan İmamoğlu, "Ben her zaman ittifakın olabileceği ihtimalini savundum. Yani biz zaten toplumsal ittifakı savunurken bunun içerisindeki siyasi görüşleri ya da siyasi paydaşları asla yok saymayarak bunu söyledim." dedi.



İmamoğlu, şöyle konuştu:



"Bunun mümkün olacağını, müzakerenin, istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum ve inanıyorum. Toplumsal bütünlük, kabiliyetli bir yönetim anlayışı ve kazanan bir muhalefet olma adına buna her muhalif görüşün ve partinin ilgi duyacağını düşünüyorum. Bu kapsamda Genel Başkanımızın da aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Çünkü kendisi de irtibata, diyaloğa açık birisi başından beri. Ben bu yönüyle de yeni müzakerelerin, yeni buluşmaların söz konusu olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetin liderliğini yapmak zorunluluğu vardır. Bu illa siyasi partiler üzerinden olmayabilir. Toplumsal bir muhalefetin liderliğinden de bahsediyor olabiliriz. İş birliği içerisinde anlamlı, akılcı bir siyasi ittifakın olabileceği ihtimalini altına dip not olarak düşüyorum."