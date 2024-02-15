İmamoğlu'ndan proje tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, siloların kültür alanına dönüştürülmesinin örnek bir proje olduğunu dile getirdi.



İmamoğlu, silolar gibi alanları vatandaşların lehine dönüştürme gayretinde olduklarını, yıllarca böyle metruk duran, geçmişte yakıt tankerleri olarak kullanılan siloları da Beykoz halkı için kültür-sanat merkezine dönüştürdüklerini kaydetti.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un, muhalefeti Erzincan'daki maden kazasını siyasi malzeme yapmakla suçladığının sorulması üzerine İmamoğlu, "Çevre meselesi, siyasi bir meseledir. Siyasete, hayata bakışla ilgili bir meseledir. Mesele ağır." ifadesini kullandı.

"YEŞİL ALAN KAZANDIRIYORLARMIŞ"



İmamoğlu, Kurum'a da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ve imar planı iptal edilen Kanal İstanbul projesi üzerinden yüklendi. İmamoğlu, "'İstanbul'da yeşil alan kazandıracağız’ dedikleri akla bakar mısınız? Havalimanına bir gecede eskavatörler, kamyonlar... Hiç kimsenin haberi yok ve ihalesiz. 135 milyon metrekarelik havzayı yok ediyorsunuz. Sazlıdere Barajı'nı yok ediyorsunuz. Yeşil alan kazandırıyormuşlar..." dedi.



İmamoğlu, yapılan anketlerden memnun edici sonuçlar aldıklarını dile getirerek, "Ama şu anda İstanbul'da adaylar daha yeni olgunlaştı, olgunlaşıyor, hatta olgunlaşma ihtimali de olabilir, başka adaylar da çıkabilir. Gerçek anketler muhtemeldir ki önümüzdeki haftadan sonra, yani bir iki hafta sonra daha somut verilerle önümüze gelir. Belki o zaman konuşmak daha doğru olur. Biraz erken buluyorum şu anda." diye konuştu.

