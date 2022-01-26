İmamoğlu'ndan restoranda yemek tepkilerine yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.



Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, "Yolda 4-5 saat, yarım saat beklettiğimiz vatandaşlarımıza söyleyeceğim tek şey vardır; özür dileriz" dedi.



İmamoğlu, kar yağışı başladığı sırada, bir balıkçıda Birleşik Kralllık Büyükelçisi ile yemek yemesi nedeniyle yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.



İBB Başkanı'nın karla mücadele kadar büyükelçi ile temas da görevi olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Benim yoğun bir gündemde çalışırken böyle bir yemeğe gitme meselemin bu kadar gündeme taşıtılmasını ve bu süreçle ilgili manipülasyonu şaşkınlıkla takip ediyorum" diye konuştu.



İmamoğlu, "Bir belediye başkanının 1-2 saat bir başka yere gitmesi kadar daha doğal bir şey olamaz. Burada genel sekreterlerim var, yardımcılarım, daire başkanlarım var. Sahada 10 binlerce çalışanımız var" ifadelerini kullandı.



Restorana gidiş görüntülerinin MOBESE'den alındığını söyleyen İmamoğlu, şunları kaydetti:



"Devletimizin imkanları kullanılarak bir MOBESE kamerasının görüntülerinin böylesi bir magazinsel, kaotik bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin, sağlanmasının karşısında ben takipçi olacağım."

KAR DURDU, ÇİLESİ SÜRÜYOR