İmamoğlu'ndan "sandıklarda görev yapın" çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Merzifon, Tokat ve Amasya'da "Halk Buluşması" programlarına katıldı.

İmamoğlu, Merzifon Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birleşmeye, huzura, beraber olmaya ve kucaklaşmaya ihtiyacının olduğunu söyledi.

Toplumun 21. yüzyıla umutla bakmak istediğini belirten İmamoğlu, gençlere çok güzel bir gelecek hazırlayacaklarını dile getirdi.

"OY KULLANIN"

Bu seçimin başka bir seçim olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Sandıkra görev alın, oy kullanın." dedi.

"Bu seçim, milletimizin yüzyılının seçimi, 21. yüzyılın seçimi. Cumhuriyet’imizin 100. yıl seçimi. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının seçimi." ifadelerini kullanan İmamoğlu, yöneticilerin sorumluluğunun çok büyük olduğunu belirtti.

