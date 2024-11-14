İmamoğlu'ndan soruşturma açıklaması: Onur duyarım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddialarına ilişkin harekete geçti.



Başsavcılık, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen inceleme başlattı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'ndan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.



"Teftişten onur duyarım." diye konuşan İmamoğlu, "itibar suikastlarını" gülerek izlediğini de sözlerine ekledi.



İBB ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) yönelik soruşturmalara ilişkin İmamoğlu, "Keşke teftiş olsa ama yargı üzerinden operasyon var." ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.



NE OLMUŞTU?



Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Cumhuriyetin 101. yıl kutlamaları kapsamında, 69 milyon liralık konser harcaması yaptığı iddiası üzerine inceleme başlatılmış ve İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından 2 müfettiş görevlendirilmişti.



Başsavcılığın iddiaların incelenmesinin ardından, ulaşılan sonuca göre adli soruşturma başlatacağı öğrenilmişti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, sanatçı Ebru Gündeş 4 milyon 750 bin lira ödendiğini, genel olarak konserlere ait 44 milyon 937 bin lira olarak fatura bulunduğunu açıklamıştı.