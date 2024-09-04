İmamoğlu'ndan Vaniköy açıklaması

Üsküdar Vaniköy'de ormanlık arazi içerisinde yer alan villa inşaatı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inceleme başlatılmış ve izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilen villa mühürlenmişti. Bakanlığa bağlı ekipler saatlerinde villaya giderek iş makineleriyle kaçak yapıyı yıkmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamolğu, Vaniköy'deki kaçak villanın yıkımıyla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, "Acı olan ne biliyor musunuz? 1994-2018. 24 senedir izlemişler. 24 sene sonra, bütün milletin ekranlarda izlediği, sonra da suç örgütü diye yargılanan bir kişi, ismi Adnan Oktar, hapse atılıyor. 24 sene sonra, göstermelik bir yıkım yapıyorlar. Sonra burada bir işte malum süreç.Bir yabancı kişi geliyor, bir mülkiyet alıyor, izin alıyor ve usulsüz süreçler işliyor. Büyükşehir Belediyesi, zaten tutanakları tutuyor ve garip olan, zaten yıkım programında olan yere, bugün İBB sokulmuyor ve orada Büyükşehir Belediyesi'ne hiçbir haber vermeden işlem yapma gayretinde." dedi.

"Çünkü, Boğazın kıyısında, bizim kamulaştırmamıza da engel olacak bir biçimde, Boğazın kıyısında, kaldırımda, Üsküdar Meydanı'nın önünde bir alana, 'Günübirlik tesis alanı' diye yapı yapılması için imar veren bir anlayış, kendini ispat etmek için paralıyor." diye konuşan İBB Başkanı, şöyle devam etti:



"Daha kötüsü; biz oraları yıkarken, önümüze polisi dizen de bunlar. Bizim polisimizi, 3 otobüs polisimizi orada önümüze dizen de bunlar. Şimdi bunlar, kendilerini aklamaya çalışıyorlar; ama kötü olan ne biliyor musunuz? Yine millete dönük bir aklama değil, bir kişinin gözünde parlama aklaması bu."

"İYİ BİR ANLAYIŞA SAHİBİZ"

İmamoğlu, "Bu şehrin muhafızı belli. Bu şehrin muhafızı olan insanlar belli. Bu muhafızlığımız, büyük bir muhafızlıktır. Bugün İstanbul muhafızlığıdır, yarın Türkiye muhafızlığıdır. Bu konuda çok başarılı ve iyi bir ekibe, iyi bir anlayışa sahibiz. Arkamızda da on milyonlarca vatandaşımız var." dedi.