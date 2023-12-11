İmamoğlu'ndan ''yaz saati'' tepkisi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de 7 yıldır yürürlükte olan ''yaz saati'' uygulamasına tepki gösterdi.



Tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getiren Ekrem İmamoğlu, ''Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın güvenlik sorununa da yol açtığını belirten İmamoğlu, "Herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı, öğrenciyi güne kötü başlatıyor." dedi.

Türkiye'de kalıcı yaz saati uygulaması, 2016 yılında Berat Albayrak’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde başlamıştı.

CHP Milletvekili Jale Nur Süllü ise uygulamanın kaldırılması için TBMM'ye kanun teklifi vermişti.

