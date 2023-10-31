İmamoğlu’ndan yerel seçim mesajı: Rakibimi biliyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, kürsüde yaptığı konuşmasında yapılan yatırımlarla alakalı bilgilere aktarak, “120’nin üzerindeki noktada sel ve su baskınlarına son verdik. Bu konuya ilk geldiğimiz andan itibaren çok hızlı asıldık bu görüntülerin çağdaş İstanbul’a yakışmadığını söyledik. Haramidere Esenyurt’tan tutunda Büyükçekmece’ye ya da Kuzguncuk Sahil’den tutun da diğer vadilere 120’nin üzerindeki noktada sel ve su baskınları ile ilgili sorunu gündemden kaldırdık. Dolayısı ile bitmedi. Projeler yapmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

"MERTÇE GÜREŞİMİZİ YAPALIM"

Yerel seçimlere de atıfta bulunan İmamoğlu, "Hakkımız olan seçimi elimizden aldılar sanırım bu demokrasi tokadını yedikten sonra hukuka müdahale edip öyle saçma sapan davalarla ‘Ekrem’in önüne nasıl set koyarız, taş koyarız’ akıl tutulmalarını yaşamazlar." dedi.

"Biz milletin bileğiyiz bilek güreşine hazırız mertçe güreşimizi yapalım." diyen İmamoğlu, "Mertçe yarışımızı yapalım. Kazanın kaybedin fark etmez bu sahayı sağlayın bakalım ne olacak. Ben ne olacağını biliyorum size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum tekrar altını çizeyim siz de anlamışsınızdır.” dedi.