"İBB'ye 80 müfettiş" iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terör bağlantılı personel çalıştırıldığına yönelik müfettiş incelemesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturmada 8 terör bağlantılı personel tespit edildiği halen 80 müfettiş çalıştığı iddiaları yalanlandı.



"5 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İBB ve bağlı kuruluşlarında aktif olarak 23 müfettiş görev yapmaktadır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bunlardan 8’i personel, ihale işlerinin özel teftişinde görevlidir. Diğer müfettişlerin tamamı şikayetler üzerine araştırma ve ön inceleme yürütmektedirler. Araştırma ve ön inceleme gibi görevlerin tamamen Teftiş Kurulunun inisiyatifi dışında şikayet ve ihbar mekanizması üzerine başlayan bir süreç olduğu izahtan varestedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın müfettişler tarafından halen çalışma yürütülen bir konuda televizyonlarda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunmasının devam eden görevi etkileme amacını taşıdığı da aşikardır."



"İBB İLE SGK VERİLERİ KARŞILAŞTIRILIYOR"

Bu zamana kadar yapılan çalışmalar kapsamında; müfettişler tarafından İBB, İETT, İSKİ ve belediye şirketlerinde ilk defa işe alınan kişi sayısı ile bu kişiler hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılıp yaptırılmadığına ilişkin bilgilerin, belediyenin ilgili birimlerden temin edildiği daha sonra bu verilerin SGK verileri ile karşılaştırıldığı belirtildi.



Bu listelerin emniyet ve adli birimlere gönderilip, kaç personel hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırıldığı, kaç personel hakkında yaptırılmadığının da belirlendiği kaydedildi.



İlk işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin gereği gibi işletilmediğinin anlaşıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesince birçok personel hakkında hiç güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması talebinde bulunulmadığı, bazı kişiler hakkındaki talebin ise müfettiş incelemesi başladıktan sonra apar topar yapıldığı anlaşılmıştır" denildi.



"TERÖRDEN MAHKUMİYET ALANLAR VAR"

İstihdam edilen kişiler arasında emniyet birimlerince 'suç veya istihbarat kaydı' bulunduğu bildirilen kişilerin de olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hatta bu kişiler arasında hakkında terör sebebiyle adli soruşturma yapılmış, 'Anayasal düzene karşı işlenen suçlar ve terör suçları' sebebiyle mahkumiyet kararı almış kişiler de bulunmaktadır. İBB Başkanı tarafından 'müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler' şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir."