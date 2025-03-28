İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında evinden gözaltına alınan Pehlivan’ın gözaltı kararının, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında verildiği öğrenildi.



Sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne getirilen Pehlivan, işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan Pehlivan, adliyeye sevk edildi. Pehlivan, savcıya ifade verecek.