İmamoğlu'nun başsavcıya tehdit davası ertelendi

SİYASİ YASAK



Mütalaada ayrıca, Türk Ceza Kanunu 53. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni sonucu olarak sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden, bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten yoksun bırakılır." maddesinin de uygulanması talep edildi.

SAVUNMA YAPTI



Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasıyla başladı.

İmamoğlu mahkemede, tutuklu bulunduğu yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili "Biz yargılanmıyoruz. Geçmişi suç dolu insanların iftiralarıyla direkt cezalandırılıyoruz." dedi.

İmamoğlu, 15,5 milyon kişinin oyunu alarak cumhurbaşkanı adayı olduğu için burada olduğunu belirtti.

Mahkeme, avukatlara savunma için süre vererek, duruşmayı

16 Temmuz’a erteledi.