İmamoğlu'nun bilirkişi davası 30 Mart'a ertelendi

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıktı.

Davanın üçüncü duruşması İstanbul Adliyesi'ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde bulunan 2 No'lu duruşma salonunda görüldü.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPTI

Ekrem İmamoğlu savunmasında, "Kamu görevlisini etkilemeye teşebbüs meselesi, en garip davalardan biridir. Her biri trajikomiktir; hem de çok şaşırtıcıdır." dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için 30 Mart 2026'ya ertelendi.

İSTENEN CEZA

İmamoğlu hakkında bu davadan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamıştı.

Basın toplasında Adalet Bakanı'na seslenen İmamoğlu, "Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürmüştü. Ayrıca, İmamoğlu yine olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.