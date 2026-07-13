İmamoğlu'nun bilirkişi davası düştü

Tutuklandıktan sonra görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , yargılandığı bilirkişi davasında ön ödeme tutarını ödeyince hakkında açılan dava düştü.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, geçtiğimiz celse esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs" suçunun işlemediğini, işlenen suçun adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs olduğunu belirtmişti.

Söz konusu suç, ön ödeme hükümlerine tabi olduğu için duruşmadan önce İmamoğlu, avukatları aracılığıyla ön ödeme tutarını ödedi.

Mahkeme heyeti ödeme yapıldığı için davanın düşmesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak 2025'te düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamıştı.

Basın toplasında Adalet Bakanı'na seslenen İmamoğlu, "Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu, hakkında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürmüştü.

Ayrıca, İmamoğlu yine olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu hakkında bu davadan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyordu.