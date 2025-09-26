İmamoğlu'nun bilirkişi davası ertelendi

Yolsuzluk suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs"ten yargılandığı davaya devam edildi.



Bugün ikinci duruşma İstanbul Adliyesi’ndeki 2. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda görülmeye başladı.



Duruşmaya başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedbiren görevden alınan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu’nun ailesi katıldı.

SAVUNMA YAPTI



İmamoğlu, dosya kapsamında ilk kez savunma yaptı. "İddianameyi okuduğunuzda görüyorsunuz ki bana yapılan suçlama gerçeğe net olarak aykırıdır." diye konuşan İmamoğlu, "Benim bir kişiyi eleştirmemi suç kabul etmiş. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir yasa yok. Açabildiğiniz kadar dava açın. Yasa yoksa suç yoktur sayın hakim. Ben adaletin tecellisini engelleyen her türlü haksızlığı eleştirdim, ifşa ettim, etmeye devam edeceğim." dedi.



ERTELENDİ



Duruşma eksik hususların giderilmesi için 12 Aralık'a ertelenirken, İmamoğlu’nun 27 ocaktaki konuşmasının içeriği de talep edildi. Bilirkişinin dinlenmesi talebi ise reddedildi.

İSTENEN CEZA

İmamoğlu hakkında bu davadan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.



NE OLMUŞTU?



İmamoğlu, 27 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekte suçlamıştı.



Basın toplasında Adalet Bakanı'na seslenen İmamoğlu, "Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım." ifadelerini kullanmıştı.



İmamoğlu, hakında açılan davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü ileri sürmüştü. Ayrıca, İmamoğlu yine olmayan raporlar esas alınarak hakkında suçlamalar yapıldığını, belirli bilirkişilerin, hakkında açılan her davaya atandığını ileri sürerek, kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu savunmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatmıştı.