İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Özkan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.



"İMAMOĞLU İLE SİYASI KONULAR DIŞINDA YAKINLIĞIMIZ YOKTUR"



Özkan savcılıktaki ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu ile 2019 yılında seçim süreci öncesinde cemiyetlerden ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğundan kaynaklı olarak tanışmaktaydım. Seçim sürecinde CHP-İYİ Parti ittifakı ile Cumhuriyet Halk Partisi listesinden Büyükşehir Meclis Üyesi oldum. Meclis Grup Başkan Vekili olmam ile tanışıklığımız arttı. Siyasi konuların dışında bir yakınlığımız yoktur." dedi.

Murat Gülibrahimoğlu ile Trabzonspor maçında tanıştığını söyleyen Özkan, "Kimin tanıştırdığını hatırlamıyorum. Başka da bir görüşmem yoktur. Murat Ongun’u İletişim Danışmanı olması dolayısıyla tanırım. Bunun dışında kendisiyle bir samimiyetim yoktur. Fatih Keleş’i yine 2019 sonrasında tanıdım. Kendisini İBB Beylikdüzü Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü’nün Başkanı olarak tanıdım." ifadelerini kullandı.



"TELEFONLAR, ÇOCUKLARIN İHTİYAÇLARI KONUSUNDA YILDIZ’IN VERMİŞ OLDUKLARIDIR"



Özkan ifadesinin devamında, "Bayram Taşkın’ın ifadesinde geçen telefon ve tablet bilgisayar konusu kısmen doğrudur. Ertan Yıldız’ın hayır amacıyla göndermiş olduğu telefon ve tablet bilgisayar sayısı 7’şer adet değil, hatırladığım kadarıyla 4 telefon, 5 tablet bilgisayar şeklindedir. Bayram Taşkın’ın ifadesinde belirttiği şoför olan Mustafa Bostancı, belediye havuzundaki şoför arkadaşlardan birisidir. Söz konusu olayda bir suç olduğu kanaatiniz varsa bile kendisi konunun detaylarına vakıf değildir." şeklinde konuştu.



"BENİM BU İŞLERDE İMZAM VE YETKİM BULUNMAMAKTADIR"



Özkan, "Kaan Sürmegöz’ü Emlak Daire Başkanı olarak tanırım. Bana sormuş olduğunuz Eylem Özkan’la telefonda birkaç kez görüşme yaptım. Kendisini reklamcı olarak bilmekteyim. Adem Tuncay’ın ifadesindeki, benim Eylem Özkan'ı 'Bottega' isimli şirketini Kaan Sürmegöz’e yönlendirerek reklam mecrası tahsis ettirdiğim hususu doğru değildir. Reklam mecrası verilmiş ise bu, o ilgililerin takdiridir. Benim bu işlerde bir imza yetkim bulunmamaktadır. Kardeşimin reklam işi yaptığı hususunu kabul etmiyorum. Kardeşimin yangın mühendisliği alanında firması vardır." dedi.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?



1975 doğumlu olan İBB Başkan Danışmanı İbrahim Özkan, Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Özkan 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu, 2017 yılında İYİ Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı.



2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi olan İbrahim Özkan İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam ediyor.



İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.



HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.



TUTUKLU SAYISI 122'YE YÜKSELDİ



Öte yandan 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi